Jacarezinho: Prefeitura inicia abertura de ruas do novo Distrito Industrial

Photo Credit To Assessoria

As máquinas da Secretaria Municipal de Conservação Urbana de Jacarezinho iniciaram na sexta-feira (26) a abertura das ruas do novo Distrito Industrial, localizado às margens da BR-153, ao lado da Supergasbras. Coordenado pelo secretário municipal do Desenvolvimento Urbano, engenheiro Wagner Bergamaschi, os serviços foram iniciados pela demarcação topográfica das ruas, executada pela RL Ambiental, e simultaneamente começou a limpeza da área, com a remoção da vegetação. No final da tarde a chuva impediu o prosseguimento do trabalho, que será retomado segunda-feira (29).

Segundo Bergamaschi, a documentação para licitação das obras de infraestrutura – serão implantadas redes de galeria pluvial, água e esgoto, iluminação e distribuição de energia elétrica, meios-fios, pavimentação e sinalização – foi encaminhada ao Paranacidade para análise, e tão logo esteja concluída, será publicado o Edital para contratação da empresa que se encarregará das obras. “Nós sabemos que a geração de empregos é uma das grandes prioridades do prefeito Marcelo Palhares, e por isso estamos fazendo o possível para iniciarmos o quanto antes a implantação do Distrito Industrial, que tem potencial para a instalação de até 60 empresas. A meta é concluirmos as infras ainda em 2021”, prevê.

O secretário de Consevação Urbana, Fabiano Posseti Néia, e o Diretor Geral da Secretaria, Luciano Souza (Pissu) acompanharam o início dos serviços de terraplanagem.

As obras de infraestrutura do novo Distrito Industrial de Jacarezinho estão sendo financiadas pela Agência de Fomento do Paraná, sob supervisão do Paranacidade. Os recursos foram aprovados pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, e pelo governador Ratinho Junior. O valor do financiamento é de R$ 3,59 milhões. A escolha da área foi feita pelo Comitê Gestor de Desenvolvimento Empresarial de Jacarezinho.