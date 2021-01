Jacarezinho: Prefeitura já se programa para início da vacinação contra Covid-19

Photo Credit To Assessoria

A prefeitura de Jacarezinho já tem definidos praticamente todos os detalhes daquilo que é da alçada do município para o início da vacinação contra a Covid-19, que deve acontecer nesta semana.

Exceto alguma mudança nos protocolos, em Jacarezinho a vacinação deve acontecer no Posto Central. Lembrando que a imunização começará por profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia, idosos institucionalizados e povos indígenas.

No sábado o governo do Estado já fez a distribuição de seringas e outros insumos que serão usados na vacinação. O prefeito Marcelo Palhares acompanhou a entrega. “Mais uma vez devemos agradecer muito nosso governador Ratinho Júnior e o secretário de Saúde Beto Preto pela ação rápida em favor da saúde dos paranaenses. Da nossa parte estaremos prontos para começar assim que a vacina chegar”, garante.