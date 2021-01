Jacarezinho: Prefeitura prepara entrega de casas populares

Photo Credit To Assessoria

A prefeitura de Jacarezinho prepara a entrega de 10 casas populares para os próximos dias. As unidades habitacionais, destinadas a moradores ribeirinhos e do aluguel social, estão praticamente prontas e detalhes separam os beneficiários da realização do sonho da casa própria.

As unidades estão divididas em duas áreas: seis no Jardim Panorama e as outras quatro no Silas Peixoto.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares a prefeitura deve agilizar os projetos habitacionais já em andamento e buscar novos empreendimentos. “Temos algumas casas populares em construção e a ideia é finalizar essas obras o quanto antes, além de buscar outros projetos junto ao governo do Estado porque existe uma déficit habitacional muito grande em Jacarezinho”.

As 10 unidades a serem entregues nos próximos dias já tiveram os beneficiários definidos anteriormente.