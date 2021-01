Jacarezinho: Prefeitura pretende construir novo posto de saúde no Nossa Senhora das Graças

Crédito da foto Para Assessoria

A prefeitura de Jacarezinho pretende construir um novo posto de saúde no bairro Nossa Senhora das Graças. O projeto já está protocolado na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.

A obra é uma antiga reivindicação da comunidade, uma vez que toda a região do Aeroporto tem uma única unidade de saúde, embora com duas equipes médicas. O novo posto, porém, iria desafogar o serviço e dar mais facilidade no atendimento a quem mora no Nossa Senhora das Graças.

O projeto prevê a construção de um espaço com mais de 330m e estrutura completa, incluindo farmácia. “É impensável que toda a região do Aeroporto tenha um posto de saúde. Já estamos trabalhando junto ao governo do Estado, conversei com o governador Ratinho Júnior e com o secretário de Saúde Beto Preto sobre a situação e acredito que esse novo posto de saúde em breve se torne realidade”, projeta o prefeito Marcelo Palhares.