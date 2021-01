Jacarezinho: Prefeitura segue com vacinação contra Covid-19 “Confiram as fotos”

Photo Credit To Assessoria

A prefeitura de Jacarezinho segue com a vacinação contra a Covid-19 em profissionais da saúde. Ontem (terça-feira, 26) foram mais 96 doses aplicadas, em um total de 627 pessoas já imunizadas desde que o município recebeu as vacinas.

As 96 doses aplicadas ontem foram destinadas aos profissionais da Santa Casa de Misericórdia que ainda não tinham sido imunizados, profissionais do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e profissionais do Hospital dos Olhos.

Vale lembrar que o município recebeu até o momento 1.021 doses da vacina, que estão sendo destinados aos 1.488 profissionais da saúde da rede pública e privada de Jacarezinho, além dos internos e funcionários do asilo.