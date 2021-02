Jacarezinho: Prefeitura volta a orientar comerciantes sobre cuidados com Covid-19

Photo Credit To Assessoria

Equipes da Vigilância Sanitária do município de Jacarezinho voltaram a orientar comerciantes e funcionários do comércio sobre as determinações e cuidados de prevenção à Covid-19. O objetivo é evitar descuidos com as medidas sanitárias impostas pelo município e pelo Estado.

Além do uso correto de máscaras, desinfecção constantes dos espaços e disponibilização de álcool em gel, também deve haver um cuidado minucioso com o número de pessoas dentro dos ambientes, seguindo a metragem de cada estabelecimento.

Vale lembrar que Jacarezinho fez a aplicação das 1.041 doses recebidas da vacina contra a Covid-19 e também tem protocolado desde o dia 4 janeiro a intenção de aquisição de 20 mil doses da vacina junto ao Instituto Butantan.