Jacarezinho: Presidente da Santa Casa de Misericórdia participa de Sessão da Câmara Municipal

Crédito da foto Para Assessoria

Dr. Nilton José de Souza foi convidado pela Comissão de Educação e Saúde e prestou informações sobre o funcionamento do Pronto-Socorro

O Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, Dr. Nilton José de Souza, participou nesta segunda-feira, dia 12, da 22.ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jacarezinho.

Atendendo ao Convite formulado pela Comissão de Educação e Saúde por meio do Ofício 11/2021-CES, o Médico compareceu com a finalidade de prestar informações sobre a atual situação do Pronto-Socorro, que recebe subvenção do Município e funciona nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho. A referida Comissão é composta pelos Vereadores Edilson da Luz, Nilton Stein e Dorival de Souza – “Val”.

urante a exposição, Dr. Nilton afirmou que a instituição fundada em 1919 conta hoje com 102 anos, e que sempre enfrentou dificuldades financeiras. Ressaltou que desde o ano passado, o Hospital está trabalhando com 100% de recursos públicos, uma vez que a pandemia de Covid-19 acarretou a suspensão das cirurgias eletivas realizadas por meio de convênios.

O Presidente da Santa Casa de Jacarezinho também afirmou que apesar do déficit financeiro que se estendeu por vários anos, conseguiu encerrar sem dívidas o ano de 2020. Salientou, ainda, que a pandemia afetou a manutenção do Hospital por conta da elevação do preço dos insumos.

Destacando que Jacarezinho dispõe do único Pronto-Socorro da região que é Referência do Sistema Único de Saúde – SUS, informou que nos últimos 10 anos, houve um aumento dos casos graves ali atendidos. Por ser detentora da melhor estrutura do Norte Pioneiro, a Santa Casa de Jacarezinho acaba absorvendo todos os casos graves da região, tanto em Ortopedia quanto em Neurocirurgia, Unidade de Terapia Intensiva – UTI e Cirurgia Geral.

O Presidente reconheceu a existência de diversos problemas no Pronto-Socorro, especialmente o da demora no atendimento, o que justificou com a chegada de emergências e a sobrecarga de um único Médico de plantão. Informou que a Diretoria está pleiteando um segundo Médico junto aos Municípios da região, a fim de solucionar o problema. Ressaltou que a manutenção do Pronto-Socorro custa em torno de R$ 500.000,00 por mês, e que apesar da subvenção concedida pelo Município e pela União, ainda enfrenta dificuldades financeiras, por conta da alta demanda e dos poucos recursos recebidos. Salientou que nenhum membro da Diretoria é remunerado e que todos trabalham como voluntários.

Sobre a procura por atendimento, afirmou que 85% dos pacientes é composto por moradores de Jacarezinho, restando apenas 15% de pacientes vindos de outros Municípios da região. Observou que um dos problemas do Pronto-Socorro são os casos leves, não urgentes, que acabam chegando depois das 17h00 ou nos fins de semana, quando as Unidades Básicas de Saúde – UBSs do Município já estão fechadas. Sugeriu que a ampliação do horário de atendimento nessas Unidades possibilitaria uma redução da demanda no Pronto-Socorro, mas que essa é uma decisão que caberia ao Prefeito.

Dr. Nilton afirmou, ainda, que os custos de manutenção do Hospital subiram em torno de 30% a partir de 2020. Entregou documentos contábeis aos Vereadores e colocou à sua disposição a Contabilidade da referida Casa de Saúde, para que seja consultada e analisada por qualquer interessado.

O Presidente da Santa Casa destacou que as Emendas Parlamentares de Deputados têm possibilitado inúmeras melhorias para a instituição, porém, ainda são necessários outros investimentos, como a reforma e a ampliação do Pronto-Socorro, projeto iniciado há 2 anos, assim como a contratação de mais Médicos para os atendimentos de urgência e emergência.

Ao longo da apresentação, Dr. Nilton exaltou a importância da centenária instituição, pois, apesar de tantas crises, mantém-se ativa e cumprindo os fins a que se destina, diferente de vários outros Hospitais da região, que, diante das dificuldades, acabaram fechando as suas portas.

Encerrando a sua exposição, o Presidente da Santa Casa colocou-se à disposição dos Vereadores para mais esclarecimentos.