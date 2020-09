Jacarezinho: Projeto leva mensagens de alegria e esperança ao centro de Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria

Desenvolvido pelo Colégio Magnus, projeto aborda o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio

Quem passou pelo centro de Jacarezinho nesta quinta-feira (23) pode perceber a presença de algo atípico: árvores repletas de envelopes. A mudança no cenário é parte de um projeto chamado Cartas Amarelas, desenvolvido pelo Colégio Magnus para levar mensagens de alegria e esperança às pessoas como referência ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

Nos envelopes estavam cartas escritas à mão pelos alunos do Magnus, com conteúdo motivacional, cheio de frases que ressaltam a qualidade dos seres humanos e a importância que cada pessoa tem para seus entes queridos e no meio em que vive.

A atuação no contexto do Setembro Amarelo já é de extrema importância para estabelecimentos de ensino normalmente, mas tem peso ainda maior durante a pandemia de Covid-19, onde os registros de problemas emocionais têm aumentado consideravelmente entre todas as idades.

Aí uma palavra amiga, ainda que de uma pessoa desconhecida, pode ser o fator de equilíbrio para muita gente. Ou ao menos, servir como um pouco de conforto para quem está precisando.

E como “ensinando também se aprende”, a participação dos alunos acaba por inseri-los, assim como suas famílias, nesta discussão tão importante que é a prevenção do suicídio.

O sucesso das cartas foi tamanho que em poucas horas as todos os envelopes já tinham sido , pela grande procura por parte de quem trabalha ou mora no centro de Jacarezinho.