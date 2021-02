Jacarezinho: Receptador de materiais de construção furtados da APAE é preso em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta das 0h00min na data (04/02) Rodovia BR-153 na cidade de Jarezinho, a equipe da polícia militar recebeu informações via Copom do que, ocorreu um furto de materiais de construção na APAE de Jacarezinho, onde os ladrões levaram cerca de 25 caixas de pisos.

Em posse das informações do autor do furto e o receptador do produto os policiais deslocaram com o apoio da equipe CANIL até os endereços, logrando êxito em localizar parte dos produtos furtados (4 caixas), e prisão em flagrante delito do receptador.