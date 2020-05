Jacarezinho registra segundo caso de Coronavírus

Crédito da foto Para Divulgação

Comunicado do

Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 comunica o segundo caso de contaminação pelo novo coronavírus em Jacarezinho.

Trata-se de uma mulher de 45 anos que apresentou sintomas semana passada, foi realizada a coleta de exame hoje, com confirmação de resultado POSITIVO para covid-19 nesta tarde, em teste rápido.

Ela se encontra internada na UTI do Hospital Regional de Santo Antonio da Platina, e foi solicitada contraprova junto ao Laboratório Central do Estado – LACEN. Seu marido também apresenta sintomas, e fará teste rápido nesta terça-feira (dia 19).

A Vigilância Epidemiológica do município está fazendo o monitoramento do caso e tomando todas as medidas pertinentes.

Renovamos o pedido para que todos mantenham os cuidados exaustivamente anunciados, como lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel sempre que possível, máscaras e distanciamento social.