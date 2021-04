Jacarezinho: RONE apreende grande quantidade de drogas em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta das 19h na noite desta segunda-feira (19/04) na rua Dr. Haroldo Bianchi, Vila Ribeiro na cidade de Jacarezinho-PR.

Policiais militares da RONE em ações da Operação Pronta Resposta III, abordaram um indivíduo suspeito que estava em posse de *06 pinos de cocaína*, dentro do bolso de suas vestes.

Para tentar despistar os policias sobre onde ele guardava as drogas para venda, o abordado *deu endereço falso à equipe, dizendo que morava com sua avó*, ali nas proximidades, na Rua Haroldo Bianchi, para onde os policias foram e receberam a informação que ele não morava ali, e, sim, noutra casa, na mesma rua.

Diante disso, os policiais militares endereço do suspeito e constaram haver duas casas no terreno, sendo confirmado que ele era inquilino da casa dos fundos.

Em buscas na residência do abordado, os policiais encontraram *uma bolsa escondida na calha da lavanderia, na qual havia 06 tabletes de maconha*. Dentro da residência foram encontradas mais *porções de cocaína, duas balanças de precisão, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.*

O abordado afirmou ser proprietário do entorpecente e apetrechos apreendidos, bem como confirmou que realmente traficando drogas naquela região.

Ele foi identificado, 23 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.

*Resultados obtidos:*

01 indivíduo, 23 anos, preso por tráfico de drogas;

06 tabletes e uma porção menor de maconha, que pesaram (3,650 kg);

81 g de cocaína;

02 balanças de precisão;

01 caderno de anotações do tráfico;

R$ 189,00

Sobre a operação

A Operação Pronta Resposta III está sendo desencadeada pelo Subcomando Geral da PMPR, por equipes de patrulhamento tático do BOPE/RONE, para fazer frente ao crime organizado. A aplicação é feita com base no planejamento estratégico da PM, com informações obtidas pelo setor de Inteligência da Corporação, de forma a dar pronta resposta caso aconteça alguma ação crítica, de modo que, policiais militares possam fazer bloqueios e barreiras, em todo o Paraná, para prender os criminosos. São ainda desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, furtos e roubos entre outros delitos, em apoio as equipes que já atuam na região.