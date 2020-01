Jacarezinho: Sanepar envia nota de esclarecimento sobre o vazamento de água ocorrido na Rua Paraná

Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

Na tarde desta sexta-feira (10/01) a Sanepar nos enviou uma nota de esclarecimento sobre a água que vazou na manhã desta sexta-feira por volta as 10:30 hrs na final da Rua Paraná sentido Vila São Pedro ” Famoso Bicão” na cidade de Jacarezinho-PR.

Em nota estava relatado a seguinte resposta?

A água que estava se evadindo pela rua não era vazamento, e sim uma descarga que é necessária para limpar as redes após um conserto para garantir a qualidade, esse processo faz parte do abastecimento.

O sistema de abastecimento de água é composto por vários dispositivos, entre eles está localizado dentro de um setor de manobra o registro de descarga que permite a desinfecção das redes de distribuição, essa abertura se dá logo após uma intervenção, conserto na rede, é efetuadas as descargas que ficam localizadas em ponto estratégicos, essas descargas são para garantir a qualidade, essas válvulas de descarga possibilitam o esgotamento total dos trechos.