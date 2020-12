Jacarezinho: Saúde limita serviços após crescimento desenfreado de casos de Covid-19

Photo Credit To Portaltanacidade.com

A secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho restringiu os serviços prestados à população em unidades veiculadas à pasta, em determinação que entrou em vigor nesta semana. Estão suspensos agendamentos de consultas em especialidades e exames no laboratório municipal, por exemplo.

O objetivo é focar o atendimento a pacientes com Covid-19 e grupos de risco, além de reduzir a circulação de pessoas nos postos de saúde. Tanto os agendamentos quanto o laboratório ficam no Posto de Saúde Central, anexo a secretaria municipal de Saúde. Neste espaço há ainda a restrição de atendimentos no gabinete do secretário de Saúde.

Já no Parque Bela Vista, que recentemente foi fechado por um surto de Covid-19 entre os servidores, houve suspensão dos atendimentos de ginecologia, com exceção aos exames de ultrassom obstétrico. Nas unidades de saúde como um todo estão suspensos preventivos, puericulturas e atendimentos noturnos. Consultas odontológicas acontecem apenas para emergências e gestantes.

A medida tem como validade o dia 31 de dezembro, podendo, entretanto, sofrer alterações neste tempo de acordo com a situação da Covid-19 no município. Vale lembrar que até o último boletim divulgado, com data de quinta-feira (03), são 1.199 casos confirmados da doença, sendo 156 ativos e pelo menos cinco pacientes internados em estado grave.

Foram 14 óbitos em decorrência do vírus.