Jacarezinho: Secretaria instala lâmpadas LED na Feira da Lua

Crédito da foto Para Assessoria

A Secretaria Municipal de Conservação Urbana instalou 6 lâmpadas LED na Rua Coronel Figueiredo, no espaço onde é realizada a Feira da Lua todas as quartas-feiras, no período noturno, e domingos pela manhã.

O Secretário Fabiano Neia Possetti informa que estão sendo realizadas trocas de lâmpadas em toda a cidade, e que em breve a iluminação pública estará com a situação normalizada. “Estamos aguardando análise de documentação, junto à Caixa Econômica Federal, para financiamento com vistas à substituição de todas as lâmpadas da cidade por LED, em todos os bairros. É meta do prefeito Marcelo Palhares ter 100% da cidade com LED”, afirma.

A Secretaria instalou outras 4 LED na Rua Dois de Abril, em frente ao Posto de Saúde e SESC/SENAC. “Enquanto não é feito o financiamento para a troca global, vamos fazendo nos pontos críticos, de maior movimento”, justifica Possetti.