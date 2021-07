Jacarezinho: Secretário Estadual de Saúde visita o CISNORPI

Crédito da foto Para Assessoria

O Secretário Estadual de Saúde Beto Preto irá realizar uma visita ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) na tarde desta quinta-feira, 22. Acompanhado do Presidente e prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares e do diretor Antonioni Palhares eles irão dar uma entrevista coletiva para a imprensa e visitar a sede do local.

“É muito importante a presenta do Secretário Estadual Beto Preto no CISNORPI. Estamos realizando várias ações que auxiliam diretamente no atendimento de especialidades através do Sistema Único de Saúde”, lembra Marcelo Palhares.

Uma das iniciativas do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro foi a oferta de consulta na especialidade de hematologia. Eram aproximadamente 271 pacientes desde 2015 que esperavam atendimento. Desde 2020 até o presente momento haviam sido agendados somente 11 pacientes, sendo essas somente para crianças.

AME

Outro ponto que o Presidente do CISNORPI Marcelo Palhares ressalta que está empenhado na construção do Ambulatorial Multiprofissional Especializado (AME). O terreno do projeto é de 9.371.67 metros quadrado, nas proximidades do Sesc/Senac em Jacarezinho, para a edificação da obra. “O Consócio atende 22 cidades de nossa região com consultas especializadas. A construção irá auxiliar ainda mais no atendimento das pessoas que procuram atendimento especializado”, comenta o Presidente do Consórcio e Prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz