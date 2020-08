Jacarezinho segue com aumento diário nos casos de Covid-19

Crédito da foto Para Pixabay

Jacarezinho mantém a rotina do aumento do número de casos de Covid-19. Nesta sexta-feira (21) foram mais quatro diagnósticos positivos para a doença entre moradores e o total de 267 confirmações desde o início da pandemia.

No dia houve também o registro de um novo caso recuperado, 18 casos descartados e mais quatro amostras encaminhadas ao Lacen (Laboratório Central do Paraná) para testagem, o que representa crescimento em todos os itens do boletim epidemiológico.

Dos quatro novos casos confirmados, todos são considerados moderados e os pacientes se recuperam cumprindo isolamento domiciliar. O informe do município não traz informações sobre internações causadas pela Covid-19.

Agora Jacarezinho contabiliza o total já citado de 267 casos confirmados, dos quais 238 se recuperaram e dois foram a óbito, resultando nos atuais 27 casos ativos – um dos maiores números em todo Norte Pioneiro. Há ainda 22 casos em investigação e 2.544 casos descartados.

É importante dizer que os boletins epidemiológicos de Jacarezinho tem registrado aumentos diários já há mais de uma semana. No mês de agosto, até aqui, houve 62 dois casos confirmados.