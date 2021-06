Jacarezinho: Serginho Marques pede informações sobre animais abandonados

Crédito da foto Para Assessoria

O vereador Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, apresentou nesta semana o Requerimento de Informações 149/2021 solicitando informações sobre o recolhimento de animais abandonados nas ruas do município.

Ele destacou que na noite de 31 de maio foi encontrado um cavalo doente abandonado na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua Dom Pedro II na Vila Setti. “Diante da situação tentei contato com veterinários, autoridades públicas e com o responsável pela apreensão de animais abandonados. Mas tive êxito e ele veio a falecer na manhã do dia 1 de junho”, argumenta.

Serginho Marques explica que é importante esta informação para a população sobre os animais abandonados. “Muitas