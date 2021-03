Jacarezinho: Serginho Marques visita a Secretaria de Assistência Social Vereador conversou sobre ações que podem ser desenvolvidas

Photo Credit To Marcos Junior Assessoria

O vereador de Jacarezinho Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques (PT), visitou na manhã desta terça-feira, 16, a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele foi recepcionado pelo Secretário Nélson Cardozo e a Diretora Nilce Bispo dos Santos, a Tata.

“É muito importante este diálogo entre o Legislativo e integrantes do Executivo. Estamos sempre recebendo pedidos e sugestões da população e viemos pessoalmente para demonstrar e procurar uma alternativa”, comenta Serginho Marques.

Um dos assuntos foi sobre a implementação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itierante que será uma van que irá passar pelos bairros do município ofertando os serviços. Além disto, o vereador também destacou que é essencial encontrar uma maneira de conseguir aumentar o número de cestas básicas entregues, pois não supre todas as famílias necessitadas.