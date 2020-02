Jacarezinho: Serviços de Média e Alta complexidade receberão reforço em investimento

Crédito da foto Para Marcos Junior

O paciente vai até o médico e ele solicita exames de média e alta complexidade. A dificuldade de conseguir estas ações em grandes centros através do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma situação constante em todos os municípios do Brasil.Diante desta situação a vereadora Patrícia Martoni destinou através das Emendas Impositivas 1, 2 e 3/2019 o valor de R$ 50 mil para serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospital. O recurso foi aprovado pela Câmara Municipal e será incluído no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.