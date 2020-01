Jacarezinho: Sesc abre inscrições para bolsas de estudos em inglês

Crédito da foto Para Crédito da foto Para Tribuna do Vale

Aproveite a oportunidade de estudar inglês gratuitamente ou a um preço acessível, com material didático incluso e com o padrão de qualidade oferecido pelo SESC!

Já estão abertas as inscrições para bolsas de estudos do curso de inglês do SESC Jacarezinho, com turmas para alunos com idade entre 11 e 14 anos e acima de 15 anos de idade.

Por meio do curso, você poderá se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho e concursos, além de adquirir valiosos conhecimentos!

O SESC utiliza-se do material Cambridge, o mais utilizado no mundo todo no aprendizado do idioma.

Não perca tempo, as vagas são limitadas!

Inscrições até 25/01!

Mais informações no SESC: Rua 02 de Abril, nº 720

Telefone: (43) 3511-2700

** Se você já possui conhecimento da língua, poderá realizar um teste de nivelamento e se matricular em etapas adiantadas do curso**