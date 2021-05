Jacarezinho: Sesc e município ofertam cursinho pré-vestibular gratuito

Crédito da foto Para Assessoria

O SESC Jacarezinho em parceria com a secretaria municipal de Assistência Social oferece vagas para curso de pré-vestibular online totalmente gratuito.

Para participar, basta ser aluno do ensino médio da rede estadual de ensino.

As aulas vão se iniciar no mês de maio, os alunos vão contar com todo o apoio e qualidade que a educação do SESC tem a oferecer com aulas ao vivo, podendo tirar suas dúvidas em tempo real.

Não perca esta oportunidade, procure pelo SESC ou pelo CRAS do seu bairro para reservar a sua vaga.