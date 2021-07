Jacarezinho: Solicitado espaço físico para a ONG Bicharedo

Crédito da foto Para Assessoria

A ONG Bicharedo tem realizado um grande trabalho no município de Jacarezinho. Tanto que ela já foi considerada Utilidade Pública Municipal (em 2015) e Utilidade Pública Estadual (em 2017). Com isto, consegue receber uma pequena quantia para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos.

Entre os objetivos da entidade estão: “Promover a educação sobre assuntos referentes aos animais, em especial acerca da posse responsável, esterilização e saúde pública” e “combater a existência de animais sem dono ou abandonos”.



“Eles realizam um trabalho fantástico e sério que é reconhecido pela população. É importante saber sobre a possibilidade do Poder Executivo ceder um imóvel para que possam realizam seus atendimentos, receber doações, dentre outros, até que ocorra a efetiva construção do Canil Municipal”, comenta o vereador Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, um dos autores do Requerimento de Informações 166/2021. O outro autor é o parlamentar Antônio Neves Neto.