Jacarezinho: Supermercado é assaltado a mão armada

Crédito da foto Para Imagem google imagens

O Supermercado São Bento foi assaltado a mão armada na manhã de quarta-feira (19/08) na rua José Pavan, na cidade de Jacarezinho-PR.

A Polícia Militar foi acionada via central de emergências depois que dois homens com capacetes, com uma arma de fogo, realizaram o assalto ao estabelecimento. Eles levaram o dinheiro do caixa e alguns objetos do supermercado os mesmos fugiram em uma motocicleta sentido Vila São Pedro.

A Polícia Militar e Civil está investigando o caso.