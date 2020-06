Jacarezinho: Com um ano, pavimentação melhora vida na Vila Leão

Crédito da foto Para Marcos Junior

Com aproximadamente um ano após a pavimentação asfáltica na Vila Leão em Jacarezinho estar entregue é possível verificar que a qualidade de vida dos moradores melhorou. O vereador Luiz Carlos do Nascimento destacou que foram R$ 320 mil através do Governo do Estado.

“Sempre acompanhei o descaso com o bairro neste quesito. Um dos meus compromissos com os moradores seria o empenho em busca de recursos para a pavimentação asfáltica”, comenta o vereador Nascimento. Ele destaca que houve toda a infraestrutura (como a instalação de galeria pluvial, meio fio e pavimentação).

O vereador ressalta que o recurso foi essencial para esta obra. “Quero agradecer ao deputado estadual Mauro Moraes por atender o pedido e levar até a esfera do Governo do Estado que liberou”, complementa. No ano passado, a reportagem havia acompanhado o vereador durante a visita ao local.

Na ocasião, o morador Moacir Vilella destacou que antigamente era complicado sair com o carro e até mesmo andar a pé. “Com as chuvas formavam vários buracos na rua que deixava ela intransitável com muito barro quando chovia e pó no tempo seco”, comentou o morador na ocasião.