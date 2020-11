Jacarezinho: UTI da Santa Casa é interditada por falta de ventiladores mecânicos

Photo Credit To Portaltanacidade.com

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Jacarezinho, foi interditada nesta quinta-feira (19) por falta de ventiladores mecânicos. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à UTI, que demonstrou preocupação com o problema justamente no momento em que uma nova onda de Covid-19 atinge o Norte Pioneiro.

Conforme apurou a reportagem, a unidade ainda é mantida em funcionamento em razão de um paciente infectado com Covid-19, que se encontra entubado e outros quatro que ocupam leitos do setor de Clínica Médica.

Ao todo são 10 leitos de UTI, incluindo o de Clínica Médica. Outros 10 leitos emergenciais foram ativados recentemente para atendimento à Covid-19, porém, segundo a mesma fonte, cinco deles também já haviam sido desativados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Hospital Regional

A UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, com 10 leitos, opera com 70% de taxa de ocupação nesta quinta-feira (19). Dos sete pacientes internados na unidade, cinco são considerados graves e entubados.

Uma fonte ouvida pela reportagem revelou que entre 50 e 60 por cento dos pacientes diagnosticados com complicações pulmonares graves são na faixa de 40 anos de idade.