Jacarezinho: Vereador solicita pausa em cobranças de tributos

Crédito da foto Para Marcos Junior

O vereador de Jacarezinho Nilton Stein apresentou na Câmara Municipal a Indicação 11/2020. No documento ele destaca a sugestão do Poder Executivo para conceder uma pausa de 60 dias na cobrança de tributos municipais, com exclusão de multa e juros.

“Outros municípios já tomaram a medida com a finalidade de conceder um alento aos contribuintes nesta difícil situação de crise financeira”, comenta o vereador. Ele ainda desta que a situação financeira de muitos contribuintes está delicada e até a falta de emprego.