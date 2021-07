Jacarezinho: Vereadores participam de Reunião Ordinária do CONSETRAN

Crédito da foto Para Assessoria

Os Vereadores Dorival de Souza “Val” (PDT), Edilson da Luz (DEM) e Professor Nilton Stein (PT) participaram, na última sexta-feira, dia 9 de julho, da Reunião Ordinária do Conselho Executivo Municipal de Trânsito – CONSETRAN, que, dessa vez, foi realizada de forma descentralizada, ou seja, na Praça Guadalajara, popularmente conhecida como Praça da Vila São Pedro.

Com o objetivo de melhorar a circulação no tráfego, referido encontro aconteceu “in loco”, para que fosse possível observar de perto a via e discutir sobre a mudança no sentido de um trecho da Rua José Pavan, alterando-o de mão dupla para mão única.

O CONSETRAN passou a estudar a possibilidade de se alterar o sentido do trecho da Rua José Pavan, especialmente, após a alteração no sentido da Rua Dr. Heráclio Gomes. Na ocasião, observaram como está acontecendo o encontro dos veículos que seguem sentido Centro/Bairro, transitando pela Rua Dr. Heráclio Gomes, bem como os que circulam em sentido contrário, ou seja, Bairro/Centro, pela Rua José Pavan. Mesmo sendo bem sinalizada a via, há insegurança no trânsito quando os veículos se cruzam na Avenida Manoel Ribas, pois muitos motoristas não respeitam a sinalização viária.

A discussão sobre o referido tema foi retomada no início deste ano, a partir da nova composição do CONSETRAN e após o recebimento dos Requerimentos de Informações 7 e 70/2021, de autoria dos Vereadores Professor Nilton Stein e Dorival de Souza – “Val”, respectivamente, no qual solicitaram a alteração no sentido da Rua José Pavan. Assim, os integrantes do CONSETRAN concluíram que, para melhor entendimento do que acontece realmente na localidade, a reunião do Conselho deveria ocorrer no próprio local objeto dos Requerimentos apresentados.

Durante o encontro, além de observarem as dificuldades enfrentadas pelos motoristas e pedestres que circulam pela localidade, foram apresentadas sugestões e, ao final, foi determinada a realização de um estudo técnico sobre as duas principais propostas apresentadas pelos Vereadores Dorival de Souza – “Val” e Professor Nilton Stein, que serão apreciadas em reunião futura, com o objetivo de se encontrar a melhor adequação viária para a mencionada rua.