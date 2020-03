Jacarezinho: Vereadores realizam reunião com Secretário de Indústria e Comércio

Crédito da foto Para Marcos Junior

Os vereadores de Jacarezinho receberam nesta semana o Secretário Municipal de Indústria e Comércio Homero Pavan Filho. A reunião que aconteceu no Poder Legislativo teve como pauta projetos voltados para a área e também questionamentos dos vereadores.

Participaram Fúlvio Boberg, André de Sousa Melo (Pastor André), Diogo Augusto Biato Filho, Edílson da Luz, José Izaías Gomes (Zola), Luiz Carlos do Nascimento, Nilton Stein, Patrícia Martoni e Sidnei Francisquinho (Chiquinho Mecânico).

Os vereadores questionaram sobre instalação de novas empresas. Uma das preocupações que o Secretário de Indústria e Comércio destacou é sobre o fato de ser ano eleitoral para a doação de terrenos para novas empresas. “Estamos realizando consulta jurídica para saber sobre esta situação”, enfatiza.

Em dezembro de 2019 os vereadores aprovaram o Projeto de Lei do Executivo 91/2019 que autoriza a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A até o o limite de R$ 3.590.000,00 (três milhões e quinhentos e noventa mil reais), destinados à urbanização de loteamento com fins industriais (Distrito Industrial III).

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg explica que é importante estes encontros entre os vereadores e representantes do Poder Executivo. “Dúvidas e questionamentos sobre projetos são respondidas nestas reuniões que irão auxiliar nas decisões para as votações em prol da população de nossa cidade”, finaliza Fúlvio Boberg.