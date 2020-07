Jacarezinho: Vereadores recebem resposta sobre empréstimo do Parque Industrial

Crédito da foto Para CRÉDITO DA FOTO: MARCELO CARNEIRO

Os vereadores de Jacarezinho José Izaías Gomes (Zola), André de Sousa Melo (Pastor André) e Sidnei Francisquinho (Chiquinho Mecânico) receberam nesta semana a resposta sobre o empréstimo sobre o financiamento para o Parque Industrial III que seria para a urbanização e loteamento com fins industriais.

No final de 2019 a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei 91/2019 que autorizava a operação de crédito entre o Poder Executivo e a Agência de Fomento do Paraná S.A. no valor limite de R$ 3.590.000,00 (três milhões quinhentos e noventa mil reais). No documento apresentado pelos vereadores eles solicitam sobre o trâmite da operação, o valor obtido e caso não tenha sido qual o motivo.

“É necessária a fiscalização sobre a utilização do recurso público e saber como ele está sendo utilizado”, ressalta Chiquinho Mecânico. Através do Ofício 135/2020 o Poder Executivo explicou que a operação de crédito ainda não foi contratada.

Em seu documento o Poder Executivo ainda destaca que a Certidão de Operação de Crédito 219/20 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná foi liberada somente no dia 5 de maio de 2020. Depois dessa data, foi realizado o cadastramento da proposta no Portal dos Municípios (PARANACIDADE). “Por fim, afirma que não há previsão para o início das obras, mas que a expectativa é de que seja possível contratar a operação de crédito ainda no corrente ano”, é ressaltado no documento.