Jacarezinho: Vila Rural será atendida por transporte coletivo

A Vila Rural Novo Texas, em Jacarezinho, será atendida por serviço de transporte coletivo. A Prefeitura publicou Edital de Licitação (Pregão Eletrônico n.° 52/2021), por meio do qual pretende contratar veículos que atendam, inicialmente, em dois horários: às 6h50, da Vila Rural até a Vila Setti; e às 18h50, no trajeto inverso.

A Secretaria Municipal de Administração estima que os serviços custarão cerca de R$ 40 mil anuais, para um percurso aproximado de 13,8 km. “Estamos divulgando o edital, exclusivamente para empresas de pequeno porte, microempresas ou microempreendedores individuais. Os interessados podem procurar o Departamento de Licitações que todas as informações serão disponibilizadas, no sentido de facilitar e incentivar a maior participação possível”, esclarece o secretário titular da pasta, Jaílton Isac de Paula.

Poderão participar os proprietários de vans, com capacidade mínima de 15 passageiros. A empresa deverá apresentar comprovante da inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança expedido pelo DETRAN, bem como o laudo de inspeção veicular do INMETRO. O contrato terá vigência de 12 meses. O Edital terá a abertura das propostas às 8h30 do dia 29 de junho.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas no Departamento Municipal de Licitações e Contratos, à Rua Coronel Baptista, 335. O telefone do Departamento é 39113018, e o e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br.