Jacarezinho: Visita técnica marca nova etapa de projeto de apartamentos populares no aeroporto

Photo Credit To Assessoria

Uma visita técnica entre responsáveis pelo projeto e equipe de governo marca uma nova etapa do empreendimento que prevê a construção de mais de centenas de apartamentos no bairro do Aeroporto.

Com a parte burocrática da obra em fase adiantada, a expectativa é que em breve inicie a pré venda dos apartamentos.

Com preços populares e condições facilitadas de financiamento, o projeto deve erguer oito torres com, cada uma, 56 apartamentos divididos em 7 andares de construção.

Haverá ainda área de lazer comum aos condôminos e outras comodidades de um empreendimento imobiliário deste porte – o primeiro de Jacarezinho.

O projeto é idealizado pela Fento Empreendimentos (construtora), Bonavida Investimentos, Vereda Engenharia e Bolima Negócios e Participações.

“Temos buscado agilizar todo o processo que diz respeito a prefeitura deste e de outros empreendimentos imobiliários que logo também estarão trazendo desenvolvimento para Jacarezinho e atraindo grandes investimentos. Esperamos que logo todos estes projetos se tornem realidade e muitas pessoas possam realizar o sonho da casa própria”, pontua o prefeito Marcelo Palhares, que esteve presente na visita técnica ao local onde o empreendimento será implantado.