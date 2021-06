Jacarezinho voltará a ter pediatras nos Postos de Saúde

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho voltará a ter atendimento de pediatras na Unidades Básicas de Saúde (UBS). A informação foi confirmada através de um vídeo pelo prefeito Marcelo Palhares e o Secretário Municipal de Saúde João Luccas.

“Faz muito tempo que faz falta e teremos novamente”, comenta o prefeito. Para João Luccas é um projeto ambicioso que teve o apoio dos vereadores e que irá reestruturar a estrutura de saúde.

O vereador Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, foi um dos que comemorou a notícia. Em contato com o Blog do Marcos Junior ele lembrou que em janeiro protocolou juntamente com o Secretário de Saúde o Ofício 17/2021-SL que solicitava a contratação de médicos nas especialidades de obstetrícia e pediatria.

“Uma grande conquista para as pessoas que precisam deste atendimento na Unidade Básica de Saúde. Como agente comunitário acompanho de perto a situação de muitas mães que precisam de atendimento com pediatra e não conseguia”, finaliza.