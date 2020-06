Jacarezinho: Câmara autoriza aquisição de maquinários

Crédito da foto Para Marcos Junior

Os vereadores do município de Jacarezinho aprovaram nesta semana os Projetos de Lei 30, 31 e 32 que abre o crédito adicional especial de aproximadamente R$ 895 mil para a aquisição de maquinários para a frota municipal.

No documento é destacado que será comprado um veículo utilitário tipo Pick-Up 0 Km, uma retroescavadeira e uma motoniveladora, a serem utilizadas na manutenção de estradas e pontes rurais. O recurso foi destinado pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDU).