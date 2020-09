Jovem desaparece no Rio Paranapanema em Ourinhos

Photo Credit To Reprodução

Um jovem, de aproximadamente 25 anos, desapareceu, na tarde deste domingo, 13, quando nadava no Rio Paranapanema, em Ourinhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o afogamento teria ocorrido por volta das 16h, no local conhecido como “Paredão”, ao final da antiga estrada do “Ferro Velho Cruzeiro. O jovem estava nando com um grupo de pesssoas e afundou e não foi mais visto.

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez buscas até escurecer, mas o jovem ainda não foi localizado. As buscas foram encerradas e serão retomadas amanhã (14) pela manhã.

A vítima não teve a sua identidade divulgada.