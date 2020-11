Jovem é morto com golpe de faca em Jacarezinho

Photo Credit To Portaltanacidade.com

Um jovem de 27 anos foi morto na noite desta quinta-feira (12) no bairro Aeroporto na cidade de Jacarezinho-PR, com uma facada na barriga. Ainda não há informações sobre o paradeiro do criminoso, mas a polícia já sabe quem foi o autor do homicídio.

O crime aconteceu nas proximidades de um bar na rua Maracaju, a polícia está investigando a motivação do trágico assassinato que chocou os moradores do bairro Aeroporto.

O rapaz ainda chegou a ser socorrido pelos Bombeiros ao pronto socorro de Jacarezinho, mas não resistiu aos ferimentos.