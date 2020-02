Jovem morre afogado após capotar carro e cair em poça d”água

Crédito da foto Para Site: http://www.reporternarua.com.br/

Um trabalhador de 23 anos morreu após um trágico acidente registrado pela Polícia Militar e Civil na manhã de segunda-feira (03) em Bernardino de Campos. Conforme acompanhou a imprensa, socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados por motoristas que teriam passado pela Vicinal Anísio Zacura, entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos, e avistaram um carro capotado ao lado da rodovia, caído dentro de uma poça d’água com as rodas para cima. Imediatamente os socorristas foram encaminhados para o local e chegando por lá encontraram uma vítima no interior do veículo, submerso na água acumulada da chuva. A Polícia Militar e Civil conseguiram apurar algumas informações e atestaram que o veículo já estava capotado no local há pelo menos 1 hora. O jovem foi retirado do interior do carro, mas infelizmente já estava sem vida. O médico do SAMU e os socorristas suspeitam que a causa da morte tenha sido afogamento e que ele não teria conseguido sair do automóvel, devido ter ficado preso no cinto de segurança. O jovem foi identificado como Emanoel Evangelista, 23 anos, conhecido como “Cavalinho”; o rapaz era funcionário da empresa Santa-cruzense Special Dog e teria trabalhado durante a noite e saído do turno às 06h30 desta manhã. A Polícia Militar e Polícia Civil registraram a ocorrência; a Polícia técnica colheu diversos detalhes no local e irá apurar as causas do acidente. O corpo do jovem foi retirado do local pela empresa funerária do Grupo Bom Jesus de Bernardino de Campos e foi levado para o IML de Ourinhos, onde passará por exames de necropsia para ser confirmado se realmente a causa da morte foi afogamento.

Aos familiares e amigos, deixamos aqui os nossos sentimentos!