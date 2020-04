Jovem morre afogado após mergulhar no Rio Paranapanema em Chavantes

Crédito da foto Para Reprodução https://www.youtube.com/

Um jovem de 20 anos morreu afogado depois de mergulhar no Rio Paranapanema na tarde de domingo (19), perto da ponte pênsil, em Chavantes (SP).

De acordo com os bombeiros, Pablo Matos Mossoni tinha ido com amigos até a represa, mas se enroscou em algumas pedras quando mergulhou. Pescadores que estavam no local ajudaram a resgatar o jovem, mas ele não resistiu.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar foram acionados e o corpo de Pablo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ourinhos.

O jovem morava em Santa Cruz do Rio Pardo e seu sepultamento acontece nesta segunda-feira, 20.