Jovem morre após fazer selfie em cachoeira com mais de 10 metros e cair no Paraná

No município de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, um rapaz de 22 anos morreu neste domingo (20/12), devido à queda do alto da Cachoeira da Onça, com mais de 10 metros. O pai da vítima informou que o filho gostava muito de tirar fotos e estava registrando uma selfie na parte de cima da cachoeira quando caiu.

O acidente aconteceu na tarde desse sábado (19/12). Após a queda, a vítima bateu a cabeça e foi socorrida em estado grave.

Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital de Marechal Cândido Rondon e depois foi transferido para atendimento em Toledo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo.

