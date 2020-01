Jovens desaparecem ao se banharem em represa; dois corpos foram encontrados

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

Durante a madrugada desta terça-feira (7) dois, dos três desaparecidos em Maria Helena, no Noroeste do Estado, foram encontrados. O primeiro corpo foi visto pelos familiares que permaneceram no local e visualizaram o corpo da jovem de 18 anos e fizeram a retirada. O IML (Instituto Médico Legal) esteve no local e fez o recolhimento do corpo.

Pela manhã, foi encontrado o corpo do adolescente onde os BMs fizeram a retirada e acionaram o IML. Além disso, mais militares estão se deslocando para o local para ajudar e dar continuidade nas buscas. O corpo da criança continua desaparecido.

Sobre o caso

Dois irmãos, de 18 e 14 anos, e o primo deles, de 5 anos, desapareceram após se afogarem em uma represa na localidade conhecida como “Busão Queimado”, em Maria Helena, no Noroeste do Paraná, na tarde de segunda-feira (6). Os três jovens estavam acompanhados de uma tia quando o incidente aconteceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Umuarama e da Defesa Civil de Maria Helena iniciaram as buscas pelas vítimas por volta das 19h. Populares também auxiliaram o trabalho, mas nenhum dos jovens foi localizado. As buscas seguiram até 22h, sendo suspensas devido à falta de visibilidade e devem ser retomados no início da manhã de terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, os dois irmãos e o primo se banhavam em um local raso quando um deles começou a se afogar. Os outros dois tentaram socorrê-lo e também acabaram se afogando. Pescadores que frequentam o local relataram à PM que a represa pode chegar a cinco metros de profundidade em alguns pontos.

A mãe dos dois jovens que acompanhava o resgate entrou em desespero e chegou a desmaiar, sendo socorrida no local.

A Defesa Civil informou que providenciará a colocação de placas proibindo a entrada na água, visto que outros afogamentos já ocorreram na represa.