Jovens são executados a tiros na zona rural de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Fotos: Antônio de Picolli - Tribuna do Vale

Dois jovens foram executados a tiros de pistola (nove milímetros e 380) nesta quinta-feira (30), na zona rural de Santo Antônio da Platina. Os corpos foram encontrados por um trabalhador rural que passava pelo local e acionou a Polícia Militar.

Policiais da Rotam e do Serviço de Inteligência (P2) e investigadores da Polícia Civil informaram que se trata de um rapaz e um adolescente com passagens pela polícia, ambos de Santo Antônio da Platina, cujas identidades, no entanto, serão confirmadas pelo Instituto Médico-Legal.

As vítimas estavam com as mãos amarradas, de bruços, e foram mortas com tiros na nuca, tórax, braços e pernas.

De acordo com a equipe funerária que atendeu a ocorrência, pelas circunstâncias em os corpos foram encontrados os crimes teriam ocorrido há poucas horas.

O caso é investigado pela 38ª Delegacia Regional de Polícia.