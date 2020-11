Justiça condena 21 pessoas em Cornélio Procópio por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Photo Credit To As investigações foram iniciadas em outubro de 2018 - Arquivo/Graúna FM

Vinte e uma pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, entre outros delitos, foram condenadas a penas que variam entre três e 20 anos.

A sentença, expedida pela Vara Criminal de Cornélio Procópio, decorre de denúncia oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca no âmbito da Operação Óleo, que investiga a atuação de associações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo no Norte Pioneiro do estado.

As investigações foram iniciadas em outubro de 2018 pela Promotoria de Justiça, que contou com o apoio da Agência Local de Inteligência do 18º Batalhão da Polícia Militar.