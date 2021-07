Ladrão arromba óptica e é preso em flagrante pela PM

Crédito da foto Para Assessoria PM

A Polícia Militar agiu rápido e prendeu em flagrante um homem de 23 anos acusado de arrombar e furtar a Óptica e Relojoaria Visão na madrugada desta terça-feira (29), em Santo Antônio da Platina/PR.

Quando as equipes de Rádio Patrulha chegaram ao local após o alarme disparar, o suspeito estava no interior da loja e não reagiu à abordagem policial. Em uma mochila do marginal, os PMs encontraram 29 óculos e 48 relógios. O acusado usou uma cavadeira para arrombar a porta do comércio.

Há poucos dias, a loja foi arrombada e furtada durante a madrugada. O modo de agir de dois criminosos que aparecem nas imagens foi o mesmo observado nesta terça-feira. A polícia investiga possível relação entre os crimes.