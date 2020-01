Ladrões invadem casa de idosa e roubam celular LG K10 em Jacarezinho

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

Por volta as 20h10min na data 06/01 ” Rua Vereador Francisco Camargo, Parque Bela Vista na cidade de Jacarezinho ” As equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento num roubo, no qual três indivíduos morena, um deles alto, e um vestindo camisa do Corinthians, invadiram a casa da vítima (senhora 72 anos), pulando o muro, deram voz de assalto e subtraíram seu celular marca LG k10, fugindo na sequência para os fundos do Bairro Parque Bela, sentido antiga Pizzaria do Donatello, deixando cair um boné de cor preta e vermelha no local; foram feitas buscas, todavia os autores não foram encontrados.