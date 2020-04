Lideranças comemoram ampliação da UTI da Santa Casa de Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria

Empresário Marcelo Palhares, uma das lideranças que fizeram parte da conquista, comemora mais uma vitória para a instituição

Após anos de luta e mobilização de várias lideranças de Jacarezinho, a Santa Casa de Misericórdia terá enfim a ampliação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que passará dos atuais 10 leitos para 20 leitos nas próximas semanas. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quinta-feira (09) e atende a esta tão importante reivindicação da comunidade local.

“É uma grande vitória para Jacarezinho, já que a Santa Casa atende a toda a região e existia muito a necessidade dessa ampliação. Desde o começo do governo Ratinho temos nos reunido, enquanto lideranças, para debater situações que envolvem o município e a região, e nossa Santa Casa sempre foi uma das principais pautas. Felizmente agora temos mais essa grande notícia para os moradores de Jacarezinho”, afirma o empresário Marcelo Palhares, uma das lideranças que tem dialogado frequentemente com o governo do Estado em busca de recursos, projetos e soluções para o Norte Pioneiro.

“Temos que destacar a atuação de deputados, prefeitos, entidades e lideranças em geral que estão nesta luta por uma melhoria que é coletiva, beneficia a todos, e com certeza mais vidas serão salvas em Jacarezinho com o aumento da capacidade da UTI”, continua.

Além dos 10 leitos de UTI, a Santa Casa de Jacarezinho também deve ganhar mais 15 enfermarias durante as próximas semanas.

Outro importante anúncio feito pelo governador Ratinho Júnior é com relação ao Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, que terá a abertura da UTI adulta, com 10 leitos e mais oito enfermarias.

LUTA PELA SANTA CASA

Esta não é a primeira vez que Marcelo Palhares e outras lideranças intervém junto ao Estado em favor da Santa Casa de Jacarezinho. No fim do ano passado, em virtude de uma grave crise financeira que ameaçava até a continuidade da instituição, uma reunião com o governo do Paraná expôs a gravidade da situação.

O resultado não demorou a ser colocado em prática: no dia 3 de dezembro o governo liberou para a Santa Casa o valor de R$ 1,3 milhão. Com os recursos a entidade ganhou fôlego para continuar com o atendimento aos cidadãos e realizar melhorias.

Agora, com maior capacidade, irá mais uma vez ter capacidade de aprimorar os serviços médicos prestados. “Precisamos de mais investimentos e vamos buscar , isso é nítido e quem precisa da Santa Casa sabe do que eu estou falando, mas temos que comemorar esses avanços tão importantes e agradecer ao governo do Estado por ter a sensibilidade de entender a importância que a Santa Casa tem, assim como a necessidade dessas melhorias e das próximas que com certeza virão”, finaliza Palhares.

LEGENDA:

Tony Palhares, chefe da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Palhares, governador Ratinho e presidente da Santa Casa, Dr Nilton de Souza