Lideranças unem forças para reerguer a reciclagem de lixo após incêndio

Photo Credit To Divulgação

Após um incêndio de grandes proporções no barracão da unidade de reciclagem de lixo de Ribeirão Claro, registrado na noite de Natal, 24 de dezembro, os integrantes dos poderes Executivo e Legislativo, após poucos dias da posse, já tomam providências para ajudar as famílias que dependem do local para o sustento. O fogo danificou toda parte elétrica, consumiu a esteira e causou danos estruturais no prédio.

O prefeito João Carlos Bonato e sua vice Ana Maria Baggio Molini, antes mesmo de assumir oficialmente a prefeitura, já haviam se encontrado com o chefe do Instituto Água e Terra (IAT) para discutir sobre melhorias na reciclagem, bem como licenças ambientais.

O secretário de Turismo e Meio Ambiente, Rômulo Ribeiro Santana, que assumiu a pasta há três dias, relata que já está providenciando a suplementação do edital para contratação de empresa e construir um novo barracão que atenderá a demanda da cooperativa.

“O primeiro processo licitatório infelizmente deu deserto. Vamos fazer a suplementação para fechar o exercício financeiro de 2020 e abrir novo edital para contratação. O novo barracão vai ter 400 metros quadrados de área de serviço, mais 59 metros quadrados de área administrativa com banheiros. É um processo burocrático, mas vamos tentar resolver no prazo de até 30 dias”, explicou.

O vereador Lindomar Baggio, lamentou a tragédia e já garantiu a doação de cestas básicas para todas as famílias. Já a vereadora Cíntia Nardo Andreassa, por sua vez, destaca que em seu mandato anterior (2010) já havia feito uma indicação de estudar a possibilidade de implantar um Projeto de Bombeiro Comunitário para atender a demanda do município e garante que pretende voltar com a indicação, visando o atendimento rápido a situações de emergência e ganhou o apoio do vereador Jessé Dias.

COLABORAÇÃO – Como a triagem dos resíduos sólidos vai ser realizada manualmente até o dia 15 de janeiro, a Cooperativa pela a colaboração da população para fazer a separação consciente dos recicláveis. “Lavar as embalagens e encaminhar o lixo limpo para a separação”, pedem.