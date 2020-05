Lupion assegura R$ 5.200 milhões para saúde de suas prefeituras

Crédito da foto Para Assessoria

O deputado federal Pedro Lupion (Democratas) anunciou nesta, segunda-feira (4) que 29 prefeituras, em que ele atua politicamente, foram contempladas com recursos para investimento na saúde municipal.

De acordo com Lupion, o valor que cada cidade recebeu está entre R$ 100 mil e R$ 500 mil, de acordo com o número de habitantes. “Os recursos já estão nas contas das prefeituras e vão reforçar a saúde municipal, garantir um atendimento de mais qualidade à população, e dar suporte no combate ao coronavírus”, destaca.

Segundo o deputado são investimentos para o custeio da saúde, resultado de emenda parlamentar individual apresentada com valores viabilizados pelo Ministério da Saúde, do Governo Federal.

“Defendo que o setor da saúde é uma das áreas que mais demandam suporte porque está, diretamente, ligada na atenção e na qualidade de vida das pessoas. E neste momento que vivemos da pandemia da Covid-19 levar esse importante incremento a nossa população é fundamental”.

Na semana passada o deputado já havia anunciado que viabilizou para as Santas Casas de Misericórdia de

Bandeirantes, Cornélio-Procópio, Jacarezinho, Prudentópolis, Ribeirão-Claro e o Hospital Norte Paranaense (HONPAR), emendas parlamentares individuais apresentadas por ele no valor total de R$ 1.800 milhão para investimento nas instituições.

As 29 prefeituras contempladas com emendas do deputado Pedro Lupion:

ANDIRÁ

BOM SUCESSO

NOVA SANTA BÁRBARA

CRUZEIRO DO OESTE

CONTENDA

PIRAÍ DO SUL

CAFEARA

FERNANDES PINHEIRO

JUNDIAI DO SUL

VENTANIA

MARILÂNDIA DO SUL

CENTENÁRIO DO SUL

CAMBARÁ

PITANGA

SIQUEIRA CAMPOS

ALVORADA DO SUL

CAMBÉ

PORECATU

GUAPIRAMA

CONGONHINHAS

FLORESTÓPOLIS

PRUDENTÓPOLIS

NOVA CANTU

DR. ULYSSES

CARLÓPOLIS

LEÓPOLIS

CAMPINA GRANDE DO SUL

CONSELHEIRO MAIRINCK

JURANDA