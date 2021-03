Mãe e filho morrem em acidente na PR-092

Photo Credit To PRE

Um trágico acidente tirou a vida de duas pessoas na tarde deste sábado, 27, na “Curva dos Fiates”, chamada também de curva da morte, em Siqueira Campos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista, Lindomar de Ramos Monteiro, 43 anos se perdeu na curva e saiu no acostamento da PR–092, momento em que o condutor perdeu o controle do caminhão e atingiu o barranco, com isso a cabine do veículo balançou e a esposa dele, Josiane da silva, 33 anos, e o pequeno R.S.M. de 3 anos foram arremessados na rodovia.

Com o caminhão desgovernado, Lindomar acidentalmente passou por cima da esposa e do filho. Eles morreram na hora.

O SAMU foi acionado e, quando chegaram ao local o motorista ainda estava dentro do caminhão extremamente abalado.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos, foi atendido e liberado em seguida.

A família é natural de Santa Catarina.

No local em que aconteceu esse acidente tem um radar, porém ele está desativado há anos. Esse trecho é um dos mais perigosos da PR–092.

A expectativa dos motoristas que trafegam pelo local é de que ainda em 2021 seja instalado radares na PR–092.