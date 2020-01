Mãe e filho são encontrados mortos em casa; vítimas estavam abraçadas

Crédito da foto Para Divulgação Tanosite

Arlete Reinutt, 41 anos, e Júlio César Reinutt, 27 anos (mãe e filho, de Santo Antônio da Platina), foram encontrados mortos na noite de quinta-feira (16), em Londrina (PR).

Conforme apurou a imprensa local, mãe e filho estavam abraçados. Os corpos foram encontrados pela dona do imóvel que a família morava, que não via os inquilinos havia quatro dias e foi até a casa na rua Vênus, bairro Jardim do Sol, na tentativa de encontrar os moradores.

O caso é tratado como suicídio pela Polícia Civil. A família teria deixado uma carta em que relata problemas financeiros, e ao lado dos corpos foram