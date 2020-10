Mais 1.280 diagnósticos de Covid-19 são confirmados no Paraná

Photo Credit To AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (27) mais 1.280 diagnósticos e 23 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 207.341 casos e 5.080 mortos em decorrência da doença. Há ajuste de caso confirmado detalhado ao final do texto.

INTERNADOS – O boletim desta terça-feira divulga que 616 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 504 pacientes em leitos SUS (250 em UTI e 254 em enfermaria) e 112 em leitos da rede particular (37 em UTI e 75 em enfermaria).

Há outros 877 pacientes internados, 437 em UTI e 440 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – Os 23 pacientes que foram a óbito estavam internados. São cinco mulheres e 18 homens, com idades que variam de 27 a 84 anos. As mortes ocorreram entre 27 de junho e 27 de outubro.

Os falecidos residiam em Londrina (4), Bandeirantes (2), Campo Largo (2), Ubiratã (2). O boletim registra um óbito em cada um dos municípios de Barracão, Cambé, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Joaquim Távora, Maringá, Medianeira, Peabiru, Quatiguá, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Sarandi.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 2.200 casos de residentes de fora, sendo que 49 pessoas foram a óbito.

AJUSTES:

Alteração de município

Um óbito confirmado no dia 13/10 em São José dos Pinhais (homem, de 53 anos) foi transferido para Curitiba;

Um óbito confirmado no dia 12/08 em São José dos Pinhais (homem, 75 anos) foi transferido para Curitiba.

Exclusões:

Um óbito confirmado no dia 03/09 em São José dos Pinhais (homem, 70 anos) foi retirado do boletim, pois após investigação epidemiológica ficou confirmado como óbito por outras causas;

Foram excluídos por duplicidade de notificação um caso confirmado no dia 23/07 em Curitiba;

Dois casos confirmados no dia 17/08 em Piraquara;

Um caso confirmado no dia 03/09 em Cruzmaltina.

Confira o informe completo clicando aqui.

www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19