Mais 5.188 casos e 258 óbitos pela Covid-19 são confirmados no Paraná

Photo Credit To Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (05) mais 5.188 casos confirmados e 258 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes a meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 960.200 casos e 23.103 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (60), fevereiro (195), março (316), abril (1.011) e maio (3.480) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: abril (2), junho (6), julho (5), agosto (3), setembro (76), outubro (9), novembro (4) e dezembro (21).

INTERNADOS – O informe relata que 2.343 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 1.880 em leitos SUS (951 em UTI e 929 em enfermaria) e 463 em leitos da rede particular (270 em UTI e 193 em enfermaria).Há outros 2.441 pacientes internados, 954 em leitos UTI e 1.487 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos.

MORTES – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 258 pacientes. São 121 mulheres e 137 homens, com idades que variam de zero a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 20 de julho de 2020 a 04 de maio de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (86), Fazenda Rio Grande (13), Campo Largo (9), Londrina (9), Colombo (7), Paranaguá (6), Ponta Grossa (6), Arapongas (5), Araucária (5), Foz do Iguaçu (5), Castro (4), Maringá (4), Umuarama (4), Almirante Tamandaré (3), Ibiporã (3), Paranavaí (3), Pinhais (3), Piraquara (3), Bandeirantes (2), Cascavel (2), Cianorte (2), Francisco Beltrão (2), Goioerê (2), Itaperuçu (2), Jacarezinho (2), Laranjeiras do Sul (2), Marechal Cândido Rondon (2), Marilândia do Sul (2), Piraí do Sul (2), Santo Antônio da Platina (2) e São José dos Pinhais (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Altamira do Paraná, Andirá, Apucarana, Assaí, Cafezal do Sul, Cambé, Campo Magro, Campo Mourão, Carlópolis, Centenário do Sul, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Floraí, Guarapuava, Honório Serpa, Inajá, Irati, Itapejara D’Oeste, Jaguapitã, Joaquim Távora, Mallet, Mandaguari, Mandirituba, Marialva, Mariluz, Mariópolis, Missal, Nova Olímpia, Nova Santa Rosa, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Pérola, Piên, Pinhão, Pitangueiras, Prado Ferreira, Rebouças, Renascença, Rio Azul, Rolândia, Salto do Itararé, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Mariana, Santana do Itararé, São Jorge do Ivaí, Tamarana, Tibagi, Toledo e Tomazina.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.749 casos de pessoas que não moram no Estado. Destas, 146 pessoas morreram.

Confira o informe completoAQUI.